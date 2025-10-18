Molestatore in azione in città 

Allarme a Iglesias: diverse ragazze hanno segnalato di essere state importunate da un uomo e, dalle descrizioni, sembrerebbe trattarsi sempre della stessa persona. Abbastanza per uno stato d’allerta che il tam tam sui social sta amplificando dopo un post pubblicato da una giovane che ha voluto lanciare l’allarme.

Il racconto

Nel tardo pomeriggio di due sere fa, appena uscita da un centro estetico situato poco distante dalla stazione ferroviaria, la giovane sarebbe stata avvicinata da un uomo che, con delle avances, ha cercato di conquistare la sua fiducia per non meglio precisate intenzioni. La ragazza, così ha raccontato nel post, intuendo il possibile pericolo si è allontanata rapidamente senza prestare attenzione alle domande dell’uomo. Dopo qualche metro si è accorta che l’individuo, descritto poi essere di corporatura alta e robusta e sulla trentina d’anni, la stava seguendo e a quel punto i suoi dubbi sulle reali intenzioni sono quasi diventata una certezza. Assalita dal panico, avendo considerato anche le strade semideserte e l’approssimarsi dell’imbrunire, ha cercato riparo all’interno del bar della stazione ferroviaria. La dipendente che era di turno a quell’ora, ha capito subito lo stato di agitazione della ragazza e l’ha fatta rifugiare nel retro del bar per evitarle possibili pericoli. A quel punto l’uomo, che nel frattempo aveva raggiunto il locale, si è allontanato.

Il tam tam

Non appena il posto ha iniziato a circolare, altre ragazze hanno riconosciuto l’uomo dalla descrizione. Pare infatti che la vicenda abbia avuto dei precedenti, come raccontano altre giovani vittime, delle attenzioni non gradite dell’uomo. «Qualche giorno fa - racconta S. F. che chiede l’anonimato per ragioni di sicurezza - sono stata avvicinata nella stessa modalità dalla persona descritta: ha fatto un apprezzamento poco gradito, chiedendomi il numero di telefono. Al mio fermo diniego ha cambiato espressione facendomi capire che le sue intenzioni erano tutt’altro che amichevoli». Ma nelle ultime settimane i tentativi di approccio sono stati numerosi, tanto da creare una certa apprensione in città. «Il modus operandi - spiega F. G., un’altra testimone - è sempre lo stesso: l’uomo si avvicina con scuse banali, fa apprezzamenti sull’aspetto fisico chiedendo poi numeri di telefono o profili social. Quando riceve un rifiuto reagisce in modo inquietante, seguendo le ragazze anche per lunghi tratti e, in alcuni casi, fin sotto casa o all’interno di bar, negozi o ristoranti». Ci sono anche altre testimonianze che denunciano un vero e proprio pedinamento: «C’è stato un periodo - racconta L. P. - in cui mi imbattevo ogni giorno e alla stessa ora nella persona descritta nelle segnalazioni di questi giorni. Era evidente che conoscesse i miei orari e tragitti».

Il Comando dei carabinieri conferma di avere ricevuto le segnalazioni e di essere sulle tracce del presunto molestatore la cui identità, per ovvi motivi di riservatezza legati alle indagini in corso, non è stata resa nota. Al momento, però, non esisterebbe ancora nessun capo d’accusa a suo carico.

