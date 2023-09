Molestata in diretta 

La polizia ha arrestato un uomo per “aggressione sessuale” a una reporter durante un collegamento tv. Nelle immagini si vede Isa Balado di “Cuatro” che segue in diretta un caso di furto nel quartiere di Lavapiés quando l’individuo le si è avvicina da dietro e le tocca il fondoschiena mentre le chiede: «Di che canale siete?». Il conduttore Nacho Abad ha sospeso il collegamento e da “Cuatro” hanno chiamato la polizia mentre l’uomo restava nei pressi: «Continua a importunare tutte le persone ha davanti», ha detto Balado in un successivo collegamento.