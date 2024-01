Molestata dal maniaco incappucciato 

«È sbucato dal buio, in testa aveva un cappuccio, mi ha messo le mani sotto la gonna e mi ha palpeggiato con violenza». Francesca, 28 anni, di Cagliari, racconta ancora scossa la brutta avventura vissuta nella notte tra sabato e domenica in via Newton, dopo una serata in discoteca con gli amici. La donna, libera professionista in città, ha urlato come una disperata riuscendo a far fuggire il suo aggressore che ha fatto perdere le tracce in un canneto. Non è la prima volta che un maniaco prende di mira le ragazze in via Newton, nella notte tra l’11 e il 12 novembre dell’anno scorso, in tre erano state molestate nello stesso modo da un uomo incappucciato.

La brutta avventura

Doveva essere una serata allegra e spensierata per Francesca e le sue amiche, cena a casa, drink in piazza Yenne e poi la decisione di raggiungere gli altri in una discoteca di via Newton. «Verso le 4 del mattino io e la mia amica abbiamo deciso di rientrare. Siamo uscite dal locale per raggiungere l’auto parcheggiata poco distante, in via Valerio Pisano. Eravamo sul marciapiede, quando ho visto che da dietro un’ombra che veniva proiettata per terra dalla luce fioca dei lampioni». La donna è terrorizzata. «In un primo momento ho pensato volesse rapinarmi e ho stretto forte la borsetta chiedendo alla mia amica, che camminava davanti a me, di aspettarmi. Lei si volta e inizia a urlare con quanto fiato ha in gola». Sono momenti di grande tensione. «Nello stesso istante sento una mano che da sotto la gonna mi palpa in modo molto violento. Sono pietrificata dalla paura ma riesco comunque gridare. Quell’uomo mi ha superato, è scappato ed è entrato in un canneto approfittando di un varco nella rete di recinzione. Ho fatto solo in tempo a vedere che era vestito di nero e incappucciato».

Dopo una telefonata al 112, in via Newton arriva una volante della Polizia che raccoglie le testimonianze delle due giovani e scatta la caccia all’uomo. Il maniaco, approfittando del buio e delle canne, sparisce nel nulla.

I quesiti sono tanti. Come è arrivato in via Newton? È sempre lo stesso di altri episodi? Perché conosce una zona così impervia dove anche scappare, al buio, diventa pericoloso?

Lo stesso maniaco?

Nella notte tra l’11 e il 12 novembre dell’anno scorso una giovane di 27 anni di Settimo San Pietro aveva denunciato ai Carabinieri di essere stata aggredita sessualmente, dopo che era uscita da una discoteca di via Newton, da un uomo incappucciato che poi era fuggito in un canneto. Sempre quella notte altre due ragazze erano state aggredite e palpeggiate da un uomo col cappuccio che poi è sparito nelle tenebre dei campi.

La corporatura e il modo in cui ha agito l'incappucciato ricorda quello del maniaco che l’estate scorsa aveva aggredito con intenti sessuali alcune studentesse universitarie durante la manifestazione Ateneika e dopo una festa al parco di San Michele.

Andrea Artizzu

