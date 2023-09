Molesta i clienti di un market 

Continuava a importunare i clienti di un supermercato in viale Elmas, chiedendo insistentemente soldi. Un atteggiamento che ha creato non pochi disagi alle persone che entravano e uscivano dal punto vendita: così i responsabili hanno chiamato i carabinieri. Sono stati i militari del nucleo radiomobile della compagnia provare a identificare l’uomo, un cittadino straniero, che si è rifiutato di fornire i documenti. Alla fine è stato accompagnato, non senza problemi, in caserma e attraverso le impronte digitali è stato identificato.

Il 38enne di nazionalità nigeriana, residente a Is Mirrionis, è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Non è la prima volta che le forze dell’ordine intervengono nel supermercato per le situazioni di tensione create dal comportamento dell’uomo. (m. v.)

