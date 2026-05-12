Molesta due turiste in spiaggia, giovane denunciato per violenza 

Prima ha simulato un atto sessuale davanti a due turiste che prendevano il sole in spiaggia, poi le ha inseguite fino ad assestare una manata sul gluteo di una delle malcapitate. Nei guai un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine e segnalato proprio per reati contro la persona. I fatti risalgono a qualche giorno fa quando due sorelle in vacanza ad Alghero si sono recate sul litorale, verso Maria Pia e subito sono state molestate da un uomo che chiedeva con insistenza di sedersi accanto a loro. Al netto rifiuto, il giovane avrebbe assunto atteggiamenti espliciti, mimando atti sessuali e autoerotismo, spaventando le due villeggianti che immediatamente hanno abbandonato il litorale per raggiungere la fermata dell’autobus, con l’intenzione di cambiare spiaggia. Qui, sul marciapiede, lo stalker, profittando di un momento di distrazione, avrebbe colpito una delle due donne con una pacca sul sedere, per poi fuggire a bordo di un monopattino. L’autore del gesto è stato individuato e denunciato dalla polizia del Commissariato di Alghero con l’accusa di violenza sessuale. Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza di uno stabilimento balneare, hanno consentito di identificarlo. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

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