Molentargius, turiste salvate dalle “sabbie mobili” 

Si erano alzate ieri di buon mattino con un programma preciso: andare a vedere da vicino i fenicotteri di Molentargius. Ma quella che doveva essere una giornata da immortalare in decine di scatti con la macchina fotografica, è finita male per due turiste (pare romane) che si sono spinte un po’ troppo oltre finendo intrappolate nel fango delle saline in una zona preclusa al pubblico: nonostante i cartelli di divieto, si sono fermate soltanto quando ormai avevano il fango alla cintola e impediva loro di muoversi. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi.

Il salvataggio

Sul posto sono così arrivati i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per recuperare le turiste. Per non restare a loro volta intrappolati nel fango, hanno sistemato le scale rovesciate, in modo da passarci sopra senza sprofondare. Una volta tratte in salvo, le due donne sono state rifocillate e pulite dal fango. «Ci siamo un po’ spaventate», hanno detto ancora scosse. Sul posto anche un’ambulanza, anche se per fortuna nessuno ha avuto bisogno di essere portato in ospedale mentre gli agenti della Polizia locale hanno dovuto regolare il traffico di curiosi.

La direzione

Una vicenda che ha indispettito non poco la Direzione del Parco regionale di Molentargius-Saline. «Dalle immagini», si legge in una nota, «si può osservare come avessero già iniziato a sprofondare e, nonostante questo, abbiano continuato ad avanzare all’interno della vasca, in una zona preclusa al pubblico» che è vietato oltrepassare, peraltro «ampiamente segnalata attraverso l’apposita cartellonistica». «Molentargius – prosegue l’Ente – è un’area protetta e i divieti sono disposti per impedire l’accesso di persone che, con la loro presenza, possano arrecare danno all’avifauna e compromettere l’equilibrio e l’integrità del delicato ecosistema del Parco. La violazione delle prescrizioni è soggetta a sanzioni, anche di rilevante entità».

La direttrice

Marianna Mossa, direttrice del Parco, ha poi aggiunto: «Quanto accaduto dimostra che il rispetto dei divieti è fondamentale anche per la sicurezza delle persone. Le vasche non sono aree accessibili, né percorribili: la superficie dei sedimenti può apparire stabile, ma nasconde condizioni estremamente insidiose e il rischio di sprofondare può manifestarsi improvvisamente, come purtroppo è accaduto ieri». Il parco, aggiunge, «è particolarmente impegnato nella predisposizione di un sistema di fruibilità delle aree accessibili al pubblico che consenta di valorizzare il patrimonio naturalistico di Molentargius garantendo, al tempo stesso, la sicurezza dei visitatori e il rispetto delle esigenze di tutela dell’avifauna e degli habitat».

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