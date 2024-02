Molentargius, passeggiata  ecologica 

Dopo un periodo di pausa riprendono le passeggiate ecologiche dei volontari di Cittadinanza Attiva Oikos con lo scopo di pulire il territorio, sia in centro che lungo la costa.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani, nella passeggiata ciclopedonale e nel canneto di via Fiume che costeggia il parco di Molentargius.Il raduno è previsto alle 15,45 in via Fiume all’altezza dell’Iperpan. Le regole sono sempre le stesse: bisognerà indossare indumenti comodi e munirsi di guanti. I sacchi saranno forniti sul posto.La zona del canneto è da tempo in balia degli incivili ed è per questo che più volte i volontari organizzano delle bonifiche in modo da mantenere la zona pulita. A bordo strada è pieno di cartacce, plastica, bottiglie e persino pneumatici e ingombranti.

Con l’avvicinarsi della bella stagione ci si sposterà poi in spiaggia. Il 17 marzo l’appuntamento è a Cala Regina dalle 9,30 alle 12. Altro mese, altra passeggiata. Il 12 maggio toccherà alla bellissima spiaggia di Mari Pintau. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA