Molentargius, ottanta olivi messi a dimora nella piana di Is Arenas 

Crescono gli olivi nel parco di Molentargius. Messi a dimora settimane fa crescono bene e prendono forma. Sono state messe a dimora in tutto 80 giovani piante che hanno contribuito a potenziare l’oliveto nella Piana di Is Arenas. Altri 10 olivi saranno impiantati in occasione di un’iniziativa primaverile aperta alla comunità, durante il quale verrà completato l’impianto per consentire a tutti di beneficiare direttamente del percorso.

Entra adesso nel vivo con la fase delle potature il progetto “Percorsi di olivicoltura, l’olivo come strumento di coesione, saperi e sviluppo locale”, realizzato dall’Ente parco con Istrù Formazione e Sviluppo, con la collaborazione tecnico-scientifica di Laore Sardegna e Agris Sardegna, e cofinanziato dal Comune e dal Cagliari Calcio.

Il progetto ha parte teorica e una di lavoro sul campo che ha rappresentato un momento utile a preparare il gruppo a nuove attività operative. Le attività formative, rivolte soprattutto a persone disoccupate, inoccupate o in condizione di fragilità sociale, sono condotte da Efisio Sanna, tecnico Laore Sardegna, con il coordinamento organizzativo di Istrù Formazione e Sviluppo. Il progetto prevede inoltre la speciale partecipazione di Fondazione Anffas Cagliari Ets. (g. da.)

