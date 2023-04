Molentargius, ok alle visite sino al tramonto 

Arriva la primavera e cambiano gli orari di accesso al parco di Molentargius. Per addentrarsi nelle aree verdi o nei percorsi dell’area umida per correre, camminare e osservare da vicino i fenicotteri e le altre specie che popolano la zona, c’è tempo dalle 6.30 fino alle 21. Il nuovo orario è entrato in vigore a marzo e lo resterà fino al 15 ottobre. Da quella data entrerà poi di nuovo in vigore l’orario invernale con accessi dalle 7 alle 18 fino al 28 febbraio.

Chiunque entri nel parco dovrà osservare delle regole che sono elencate nero su bianco sui cartelli che sono affissi negli ingressi. Prima di tutto non si possono in alcun modo disturbare gli animali selvatici presenti. Questi possono essere ammirati e nel caso anche fotografati soltanto restando a debita distanza. Non bisogna manomettere o danneggiare nidi, ricoveri o tane ed è vietato raccogliere o danneggiare piante ed erbe, anche queste possono essere osservate senza distruggerle. Ancora: non si può portare via sabbia o terra ed è severamente vietata la caccia e la pesca all’interno dell’area umida. Tutte prescrizioni che sembrano scontate e che invece vengono violate molto spesso.

Ancora: non si possono accendere fuochi non si può entrare con mezzi a motore se non autorizzati e non si può accedere nelle aree interdette al di fuori dei percorsi consentiti. Così come non ci si può attardare al di fuori degli orari di ingresso stabiliti.

Già da qualche anno, agli abituali accessi nella parte quartese ne è stato aggiunto un altro sulla parte destra del Lungosaline in direzione Poetto. I residenti avevano chiesto di crearne anche un altro in via Fiume, ipotesi che era al vaglio dell’Ente Parco.

