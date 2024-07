Molentargius, oasi in abbandono 

Parco di Molentargius, ore 10,30. Sull’asfalto torrido tre turisti vagano alla ricerca di qualcosa che non c’è mentre nelle vasche di evaporazione i fenicotteri frugano col becco tra le acque tiepide in cerca di cibo circondati da cavalier d’Italia e avocette. Il parco di Molentargius versa in uno stato di abbandono e degrado che non merita. Nonostante i proclami dei politici che gravitano tra Cagliari, Quartu e Quartucciu, comuni nei quali si estendo i 1.622 ettari dell’area naturalistica e che compongono l’Ente parco.

Il deserto

Al piano terra dell’edificio “Sali scelti” due turiste chiedono informazioni su un tour guidato con il mini bus elettrico. Guardano la cartina affissa che fa immaginare percorsi in mezzo alla natura. Questa, però, è l’unica offerta che i disponibili dipendenti della cooperativa Alea e della società Innoi possono proporre. Niente di più, neanche la possibilità di prendere un caffè o una bibita fresca, da quando è cambiata la gestione è sparito il bar, figuriamoci mangiare qualcosa. L’unico punto di ristoro è un distributore automatico di bevande. per i turisti che si avventurano nel “deserto” del parco non ci sono che due strade: o il bus elettrico a prezzi non esattamente popolari (25 euro il biglietto intero, 15 ridotto, gratis sino a 3 anni) o il metodo “fai da te” avventurandosi a piedi (gratis) o in bicicletta. Un tempo con il battello elettrico era possibile percorrere i canali navigabili, «ma poi si è rotto e non è mai stato riparato o sostituito».

Zero soldi

Lo stato di abbandono è palpabile, le vasche di essiccazione e i canali, soprattutto sul versante quartese, sono invasi dai rifiuti. Eppure meno di tre anni fa il direttore dell’Ente parco Stefano Secci aveva annunciato l’arrivo di un finanziamento regionale di 15 milioni di euro. «Di questa cifra, 11 milioni sono per il ripristino delle canalizzazioni, i restanti quattro dovranno essere impiegati per quattro stabili che un tempo appartenevano ai Monopoli di Stato e ora sono transitati nel patrimonio regionale». Progetti – evaporati come l’acqua delle saline - che prevedevano di riqualificare il sistema di canali, vasche, macchinari ed edifici da offrire successivamente in concessione a società in grado di produrre il sale e suoi derivati. Un’iniziativa che prevedeva anche la realizzazione di impianti per l’energia sostenibile e centri per la talassoterapia, mirata ad alleggerire i costi di un ente che ogni anno consuma centinaia di migliaia di euro per le spese correnti.

Neanche l’acqua

Silvana Sollai rientra dal mare in bicicletta. «Il parco è molto sporco, trascurato, andrebbe valorizzato. Mancano le fontanelle dell’acqua e qualche panchina e albero in più».

Le carenze

Il tema Molentargius è stato al centro dell’incontro tra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e quello di Quartu Graziano Milia. «Con il presidente del Parco e gli altri Comuni coinvolti abbiamo affrontato i temi dello sviluppo e delle problematiche registrate in questi ultimi 5 anni, in particolar modo in relazione alle difficoltà legate alla carenza di finanziamenti da parte della Regione, per quanto concerne l’ordinario funzionamento del Parco e la carenza di personale. Ricordo che oggi il direttore del Parco è un dirigente del Comune di Cagliari che opera come direttore generale, a conferma della carenza di ruoli apicali, e che mandai al Parco nel 2016, durante il mio secondo mandato».

