Molentargius, i bimbi delle scuole piantano 200 nuovi alberi 

Successo per l’iniziativa “Tuteliamo l’ambiente. Piantiamo e adottiamo alberi”, organizzata ieri a Molentargius dal Lions club di Quartu. Decine di bambini dell’istituto comprensivo Porcu Satta sono arrivati nell’area umida con le loro insegnanti per mettere a dimora le duecento piante donate da Forestas.

Ed è stata una mattinata all’insegna del divertimento e dell’educazione ambientale grazie alla collaborazione con il Parco di Molentargius e i Ceas Molentargius, centro di educazione ambientale e alla sostenibilità, che ha coinvolto gli studenti in una serie di attività.Il parco diventa così sempre più verde grazie alla stretta collaborazione tra i Lions, le scuole e l’ente parco.

Non è la prima volta che i ragazzi delle scuole vengono coinvolti in iniziative all’interno dell’oasi naturalistica. Lo scorso autunno gli studenti di diverse scuole, in collaborazione con l’Università della terza età, avevano raccolto le olive dai tanti alberi presenti nelle aree verdi. Si erano impegnati tanto ed erano riusciti così a mettere su un discreto raccolto per fare l'olio.

