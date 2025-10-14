Molentargius, diecimila presenze per il festival dell’acqua 

Più di diecimila visitatori in tre giorni, intere famiglie, giovani, anziani, una folla come non si era mai vista. Sono numeri da record quelli del festival “Esperienze e suoni d’acqua” approdato a Quartu dopo tre edizioni a Gavoi e organizzato dall’associazione Baetorra assieme al centro commerciale naturale La via del Mare con il patrocinio del Comune.

Lo scorso fine settimana il parco di Molentargius e il lungosaline si sono trasformati in uno scrigno di colori e sapori tra voli in mongolfiera, sport, mercatini dell’artigianato e tanto altro.Sebbene qualche inevitabile disagio per il traffico, il lungosaline verso il Poetto, off limits alle auto, è stato preso d’assalto da migliaia di persone che non solo hanno ammirato la mostra di auto e moto d’epoca ma hanno passeggiato a due passi dai fenicotteri verso il Poetto.

«È stata un’edizione da record», dice il presidente del CCN Luca Stocchino, «che ha dimostrato quanto Quartu abbia sete di eventi di qualità capaci di valorizzare il territorio e il suo tessuto commerciale. La chiusura al traffico di viale Colombo, con migliaia di persone a piedi, resterà nella storia come un momento di civiltà e di rinascita urbana».

E la soddisfazione è anche nelle parole del presidente dell’associazione Baetorra e ideatore del festival Marcello Pilia. «Portare il festival a Molentargius è stata una sfida vinta. La risposta del pubblico ci conferma che il format, nato tra le montagne di Gavoi, può vivere e crescere anche in contesti diversi, purché animato dal rispetto per l’ambiente e dalla voglia di condividere emozioni autentiche».

Perché il parco di Molentargius si conferma un’area capace sempre più di accogliere iniziative, come avevano già dimostrato gli spettacoli organizzati a settembre. Questa volta è cambiata l’area verde, quella dall’ingresso di viale Colombo, ma non è cambiato il pubblico: tantissimi, per i voli in mongolfiera, le arrampicate dei bambini, i trekking. Grande successo anche per “Back to the Future”, il raduno motoristico benefico che ha riportato i motori in città dopo oltre vent’anni: più di 300 mezzi da tutta la Sardegna – dalle auto storiche alle youngtimer, dalle moto d’epoca agli scooter anni ’90 , che hanno sfilato lungo il viale offrendo un viaggio nel tempo.

«Vedere tanti quartesi e non solo ritrovarsi in una cornice stupenda come quella del parco di Molentargius a godersi spettacoli laboratori, musica e buon cibo, ci fa ben sperare per il futuro di questa città» dice l’imprenditore Vincenzo Meloni presente con un suo stand, «anche la chiusura di viale Colombo ha contributo a creare un’atmosfera magica con il lungosaline che si è trasformato per una sera in una delle passeggiate più suggestive del territorio tra auto d’epoca e fenicotteri rosa». E ancora un’altra espositrice Sarah Paolucci, «vedere così tanta gente è stato bellissimo. Speriamo di poterlo ripetere presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA