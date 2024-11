Molentargius conquista i turisti 

Il clima è quello giusto, il vento che porta l’aria di mare è fresco e gradevole, così come è piacevole il sole. Ieri mattina il Parco di Molentargius era affollato di visitatori, turisti, famiglie in bicicletta, sportivi e semplici cittadini che hanno scelto di fare due passi immersi nel silenzio della natura. Un paradiso a poca distanza dal centro della città, dove il tempo sembra essersi fermato, in grado di regalare relax e pace a chi si avventura tra sentieri, canali, vecchi fortini, quel che resta dell’archeologia industriale e le piste ciclabili. Tanto rimane da fare per valorizzare quest’oasi, dalle saline agli spazi utilizzati un tempo per la lavorazione industriale ai canali navigabili, stando però attenti a non invadere luoghi che la natura è riuscita faticosamente a preservare nei 1.622 ettari dell’area naturalistica tra Cagliari, Quartu e Quartucciu, comuni che compongono l’Ente parco.

Bici e bus

All’ingresso del parco, nella palazzina sali scelti, Juna Manca della società “Città del sale” accoglie i visitatori. «Da gennaio a settembre abbiamo registrato oltre 20.000 presenze da tutte le parti d’Italia e d’Europa. Ovviamente i numeri più importanti si hanno durante il weekend». La scelta per godersi il parco è ampia. «I turisti vengono per i fenicotteri, i cagliaritani per passare un’ora in tranquillità. Abbiamo a disposizione 60 biciclette, due bus elettrici per i tour guidati. Presto avremo a disposizione i kayak e i battelli elettrici per ammirare l’oasi e i suoi tesori percorrendo i canali navigabili». A fine mese la novità. «Riapriremo il punto ristoro del parco con tavolini all’esterno».

Tra i canali

Ieri tra i visitatori anche Giulio Plastina, direttore del parco della Maddalena. «Siamo venuti per il fine settimana, venerdì abbiamo visitato l’Orto botanico oggi (ieri per chi legge) abbiamo programmato una visita guidata sul mini bus elettrico Molentargius». Pastina è un esperto di ambiente, cosa si aspetta? «Mi auguro di trovare una realtà gestita con molta attenzione e con il giusto approccio da parte degli amministratori cittadini».

Ruggero Savi preferisce scoprire l’oasi in bicicletta. «Arriviamo da Roma, mia moglie ha sempre desiderato vedere da vicino i fenicotteri ed eccoci qui. Abbiamo trovato una città ospitale e bella».

La strada per far diventare il parco di Molentargius Saline una vera attrazione è ancora lunga. «Quando inizia il buio la situazione non è piacevole, ci sarebbe necessità di un’illuminazione più efficace», afferma Andrea Morelli, di Cagliari, mentre passeggia lungo il canale che porta all’idrovora Del Rollone. «La manutenzione è scarsa, l’asfalto è rotto in più punti. Poi – si chiede – perché non si riesce a far rivivere i vecchi edifici abbandonati? Secondo me servirebbero degli eventi studiati per rendere più vivo e godibile un angolo di paradiso». (a. a.)

