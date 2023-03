Molentargius, allo studio il rilancio delle saline Lunedì incontro tra i maggiori esperti nazionali 

“Il Parco di Molentargius e la riattivazione della salina: una straordinaria opportunità per accrescerne la valorizzazione ambientale” è il titolo dell’incontro in programma lunedì dalle 9 nella sala conferenze Helmar Shenk dell’edificio Sali scelti del parco.

Per la prima volta saranno rappresentate tutte le saline presenti nel territorio nazionale per una giornata di riflessione finalizzata ad esaminare e approfondire tutti gli aspetti legati alla fattibile riattivazione delle saline. E per focalizzare, attraverso l’esame delle realtà esistenti in Sardegna e nel territorio nazionale, i temi legati alla gestione delle saline marittime e per mettere a sistema tutti i vari aspetti costituiti dalla valorizzazione produttiva, naturalistica, turistica, paesaggistica, sanitaria e culinaria.

«Alla conclusione della giornata sarà fissata una road map che attraverso l’approfondimento di tutti gli aspetti culturali, naturalistici, produttivi e procedimentali consenta in tempi brevi la riattivazione della salina di Molentargius attraverso anche la costituzione di un Comitato di animazione culturale», spiegano gli organizzatori.

«Oggi i finanziamenti europei sono tutti indirizzati a investimenti ecocompatibili», aggiungono, «e che cosa c'è di più ecocompatibile di un’attività produttiva che funziona ad acqua di mare, sole e vento e crea naturalità e paesaggi di eccezionale valore? La raccolta del sale già effettuata nei millenni deve essere considerata il più possibile un’attività naturale e gestita nel rispetto di tutte le componenti naturalistiche e umane».

