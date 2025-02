Molentargius, al via gli interventi di riqualificazione nel parco 

Come annunciato dal presidente Stefano Secci in occasione dell’inaugurazione del grande murale a tema Molentargius vicino alla rotatoria di Margine Rosso, procedono i lavori per il rinnovo delle aree verdi dell’oasi naturalistica.

Le manutenzioni straordinarie erano iniziate lo scorso dicembre e riguardano l’incremento degli alberi a larga chioma, per aumentare l'ombreggiatura, la sostituzione dei giochi ormai vecchi, l’installazione di nuovi arredi come panchine, tavoli, cestini portarifiuti e l’installazione di aree fitness. previsto inoltre il rifacimento di alcuni tratti di passerelle e staccionate in legno e l’adeguamento dei servizi igienici.Nel tratto quartese sono interessate da questi interventi le aree 4 e 6 dall’ingresso di via Don Giordi. I lavori procedono velocemente ma bisognerà attendere ancora un po’ per vedere l’intervento finito. Ogni anno al Parco arrivano circa 10 mila visitatori censiti grazie all’emissione di ticket per l’affitto delle bici e per le visite guidate, di cui circa 5 mila turisti, a cui si aggiungono le migliaia di persone che frequentano l’oasi naturalistica per passeggiare, correre o andare in bicicletta. Intanto ni giorni scorsi i volontari hanno portato avanti la pulizia degli argini.

