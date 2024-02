Molentargius, 400 nuovi alberi 

Oggi dalle 9,30 nel Parco naturale Molentargius-Saline saranno piantati oltre 400 alberi in un’area di dueettari.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Piantiamo Co2nsapevolezza - Molentargius”, sviluppato da Enermed incollaborazione con Alberea ed ha l’obiettivo di bilanciare la CO2 emessa per la generazione dell’energia elettrica.Ogni pianta messa a dimora, spiegano gli organizzatori, catturerà in media 0,3 tonnellate di CO2 in 20anni. In totale, si stima che il progetto permetterà di stoccare oltre 120 tonnellateequivalenti di CO2, pari alla quantità generata per la produzione di circa 350.000 kWhdi energia elettrica e consumata in un anno da circa 130 famiglie.L'evento sarà anche un'occasione per educare le nuove generazioniall'importanza della salvaguardia dell'ambiente. Un'iniziativa che coinvolgerà gli alunni dell’”Istituto comprensivo Randaccio - Tuveri - Don Milani”, con la collaborazione della Rti Città del Sale per l’attività didattica.

