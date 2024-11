Mojos e marigas, la sfida del Mandrolisai 

Samugheo mette in mostra le sue eccellenze. Dall’agroalimentare al tessile passando per le ricchezze paesaggistiche, storiche e culturali. Tutto pronto per “Mojos e Marigas- festival dell’agroalimentare del Mandrolisai” che prende il nome dalle antiche definizioni legate alle unità di misura per solidi (come il grano) e liquidi (vino o latte). L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con la Regione e cofinanziato dal ministero dell’Agricoltura, con la partecipazione della Pro Loco e da Brand Sardinia di Ramona Cherchi, esperta di country branding, punta a valorizzare le ricchezze locali attraverso una strategia di promozione che metta in luce la qualità e l’autenticità dei prodotti tradizionali.

Gli obiettivi

«La manifestazione nasce per volontà dell’amministrazione comunale che intende dare un sostegno attivo alle aziende per aprirle a mercati più vasti – sottolineano il sindaco Basilio Patta e l’assessore alle Attività produttive Massimiliano Urru – Inoltre vogliamo far capire ai giovani che vale ancora la pena investire nei nostri territori». Sarà una due giorni intensa: sabato è in programma il convegno “Contrastare lo spopolamento, azioni di sviluppo locale, comunicazione empatica, lavoro di squadra, supporto commerciale alle aziende e valorizzazione del territorio”, l’appuntamento è per le 10.30 nella sala convegni del Murats. «Verranno analizzati diversi aspetti partendo dalle azioni di sostegno al tessuto economico locale, per valorizzarne le peculiarità e promuoverle con specifiche azioni di marketing - spiega Ramona Cherchi – E ancora l’importanza di agire tutti assieme come territorio, muovendosi in base ad una logica di costruzione del marchio».

Nell’ex cantina sociale, dalle 15.30, si terranno gli “incontri B2B” tra aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e buyer selezionati per favorire nuove opportunità di mercato. A fare da cornice anche numerose iniziative collaterali come l’archeo-natura organizzato dall’associazione Samugheo trekking, in serata i percorsi del Mandrolisai con degustazione di vini a cura del Consorzio di tutela dei vini del Mandrolisai e dell'associazione Big now. A seguire street food locale e musica dal vivo. Domenica spazio alle vie tematiche: “della memoria” per riscoprire le radici della cultura samughese. E ancora le vie dei pani, dei sapori, degli artigiani fra il profumo del pane appena sfornato, i prodotti tipici e l’arte del tessuto. Infine le vie del turismo e delle esperienze con un percorso che va dall’agriturismo alla natura incontaminata, tra sfide di arrampicata e momenti di festa.

