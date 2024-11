Mojos e marigas, il festival per il rilancio delle aziende  

Artigianato, tessile, agroalimentare e tradizione. Un poker di eccellenze per rilanciare le imprese e contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone interne. È il messaggio di “Mojos e Marigas - Festival dell’agroalimentare del Mandrolisai” che ieri ha richiamato a Samugheo esperti, piccoli imprenditori e figure istituzionali. L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con la Regione e cofinanziato dal ministero dell’Agricoltura, creato dalla Pro Loco e Brand Sardinia di Ramona Cherchi, esperta di country branding. Ieri il convegno sullo spopolamento a cui hanno partecipato il vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni e il deputato di FdI Francesco Mura, su delega del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. L’assessorato regionale al Turismo era rappresentato da Sara Olla, dell’ufficio di gabinetto di Franco Cuccureddu. Tanti i consiglieri regionali e soprattutto gli imprenditori locali e Paolo Manca, vicepresidente nazionale e presidente regionale di Federalberghi. Tutti hanno sottolineato la dinamicità e l’eccellenza di un territorio come quello di Samugheo dove i metodi della produzione, pur rimanendo fedeli alla tradizionale, sanno stare al passo con i tempi. Oggi il festival proseguirà con degustazioni, esposizioni dei prodotti tipici e le vie tematiche dedicate ai sapori, ai pani, alla memoria e al turismo.

