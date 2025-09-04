VaiOnline
Samugheo.
05 settembre 2025 alle 00:27

Mojos e marigas, espositori narratori della tradizione 

A Samugheo l’amministrazione Patta lavora alla quarta edizione di “Mojos e marigas-Festival del Mandrolisai” e guarda ai contributi regionali utili alla sua valorizzazione. Novità di quest’anno le più giornate per l’evento che prende il nome dagli antichi contenitori e unità di misura utilizzati per il grano, il vino e il latte. La nuova edizione non vuole limitarsi a un’esposizione di prodotti, ma intende inaugurare un processo comunicativo in cui le aziende, affiancate dalle associazioni custodi dei saperi, diventano protagoniste di un racconto collettivo. Il percorso si aprirà il 4 ottobre con un’anteprima che vedrà la cittadinanza, i produttori e le istituzioni riuniti in una giornata di dibattiti e incontri. Poi a metà novembre il clou della kermesse. «Mojos e Marigas rappresenta un’opportunità per raccontare chi siamo attraverso ciò che produciamo – afferma il sindaco Basilio Patta –. Non si tratta solo di valorizzare il nostro comparto agroalimentare, ma di costruire un dialogo tra aziende, cittadini e visitatori, in cui il cibo diventa strumento di conoscenza e ambasciatore del nostro territorio». Il vicesindaco Massimiliano Urru aggiunge: «Con questa edizione vogliamo dare avvio a un percorso in cui i produttori, insieme alle associazioni, non sono semplici espositori, ma protagonisti attivi di un processo di comunicazione e crescita». In programma laboratori esperienziali, degustazioni guidate, spazi dedicati all’artigianato, incontri e tavole rotonde.

