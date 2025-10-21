Mojos e Marigas, conto alla rovescia 

Macchina organizzativa in moto a Samugheo per Mojos e Marigas, il Festival dell’Agroalimentare. Due giornate per raccontare il cuore pulsante del Mandrolisai, la sua terra e le sue comunità: sabato 15 e domenica 16 novembre ritorna l’evento promosso dal Comune, con il sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna, Pro Loco e Consorzio turistico Sa Perda ’e Iddocca. «Con questa edizione – sottolinea il vicesindaco Massimiliano Urru – vogliamo avviare un percorso in cui produttori e associazioni locali, custodi di saperi preziosi, non siano semplici espositori ma protagonisti di un processo di crescita condivisa. Laboratori, degustazioni e momenti di confronto diventano strumenti per trasmettere valori, competenze e prospettive future, affinché il nostro patrimonio agroalimentare e artigianale si trasformi in un vero motore di sviluppo». Il programma prevede trekking nella Valle di Acoro, laboratori di tessitura, panificazione, ricamo e artigianato aperti a grandi e bambini, oltre a degustazioni dei vini del Mandrolisai in abbinamento con pane, salumi e formaggi, e a convegni dedicati allo sviluppo del territorio. Le vie del paese si animeranno di musica, mostre, punti espositivi. (a. o.)

