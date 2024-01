Moise Kean sbarca a Madrid Da Parigi interesse per Leao 

Roma. Ultimi giorni di trattative per la finestra invernale di calciomercato. Inizierà ufficialmente oggi l’avventura all’Atletico Madrid dell’attaccante della Juve Moise Kean. Il giocatore si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto valido fino al prossimo 30 giugno. In dirittura d’arrivo la trattativa per portare alla Roma Angeliño. Manca solo il via libera definitivo del Galatasaray all’interruzione anticipata del prestito, con i turchi che vorrebbero uno sconto sulla cifra annuale pagata ai tedeschi per il prestito di 12 mesi.

È invece in stand-by la situazione di Renato Sanches, per il quale ci sono alcune richieste. Per quanto riguarda le uscite, invece, la Roma ha ricevuto diverse richieste per il prestito di Kumbulla. Sul difensore albanese si è mosso anche il Torino. È fatta per il trasferimento al Napoli del difensore argentino dell’Udinese Nehuen Perez. L’intesa tra i due club c’è già sulla base di un’offerta da 18 milioni di euro bonus compresi così come quella col calciatore che guadagnerà un milione e 700 mila euro a stagione fino al 30 giugno 2029, più 150 mila euro di bonus legati alla qualificazione in Champions League. Intanto, il club friulano ha trovato il suo sostituto: si tratta di Matteo Lovato, difensore centrale classe 2000 di proprietà della Salernitana. Guardando oltre confine, Sacha Boey è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, l’acquisto più oneroso di sempre in una finestra invernale per il club bavarese. Come confermato dal Galatasaray, il trasferimento del difensore francese è costato 30 milioni di base fissa al Bayern. E dalla Francia arriva la notizia di un interessamento del Psg per l’attaccante del Milan Rafael Leao che sarebbe il primo obiettivo per sostituire Kylian Mbappè.

