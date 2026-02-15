Moioli e Sommariva: come brilla l’argento 

Livigno. La medaglia che sposta un po’ più in alto l’asticella (la ventunesima, quella che supera già il record di 20 di Lillehammer 1994) arriva dallo snowboard cross. E c’è ancora lo zampino della fuoriclasse Michela Moioli, già bronzo individuale all’indomani di una tremenda caduta. La trentenne di Alzano Lombardo, stavolta scala il podio assieme a Lorenzo Sommariva, conquistando l'argento nel team misto. In una finale emozionante, è l’azzurra (che corre per seconda) a firmare l’ennesimo capolavoro, rimontando dopo il terzo posto del compagno nella wave 1 la francese Lea Casta (poi bronzo) e chiudendo a 0”43 dalla britannica Charlotte Bankes.

«Sono molto felice e orgogliosa di ciò che abbiamo fatto. Volevo divertirmi, non ho pensato alla medaglia come l'altro giorno. Quando ero più giovane era più facile vincere l'oro, ora è più difficile perché la competizione è agguerrita», dice in conferenza stampa. «Ogni medaglia ha una storia diversa», aggiunge la bergamasca, «sono molto felice e voglio godermi questo momento. C'è sempre questa abitudine di pensare al futuro, ma viviamoci il presente, godiamoci queste medaglie. Io adesso me le godrò da morire, perché in passato non sempre sono riuscita a farlo. Il futuro si vedrà. Oggi Lorenzo ha fatto un gran bel lavoro, io mi sono divertita. Eravamo uniti, eravamo gasati ed è andata bene».

Ancora più felice l’altro azzurro: «Sono contentissimo di questa medaglia, in un evento così importante, assieme a Michela. Non so che emozioni si provano, ancora non ho ragionato su ciò che è successo», dice ancora incredulo Lorenzo Sommariva, 32enne genovese in conferenza stampa. «Sono certo che nei prossimi giorni realizzerò la portata della cosa e sarò molto più felice», spiega. «Cosa ci siamo detti prima della partenza? Ci siamo incoraggiati, niente di più. Poi, alla fine, ci siamo sfogati. Abbiamo detto cose che non si possono ripetere». ha concluso.

