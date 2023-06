Moi si presenta: «Io, sindaco di tutti» 

Il sindaco neoeletto di Seui, Fabio Moi, ha proceduto alla nomina della giunta. Stefano Gaviano è il vicesindaco con delega cultura, eventi e sport; Cristiana Campetella assessora edilizia e lavori pubblici; Ignazio Marci assessore rapporti enti territoriali ed energie rinnovabili; Viviana Muggironi gestione risorse umane e servizi sociali.

Il primo cittadino ha fretta di iniziare a pieno regime con l'attività amministrativa: «Sono grato ai seuesi che hanno voluto, in modo deciso, accordarmi la loro fiducia, ma lavorerò per meritare anche quella di coloro che non mi hanno votato. Mi sento investito di una grandissima responsabilità e cercherò di esserne sempre all'altezza. Giovedì prossimo, concluderemo con la cerimonia d'insediamento, per avviare immediatamente il confronto con tutte le associazioni, i singoli cittadini, i rappresentanti delle diverse categorie e parti politiche. Sono convinto che per ricostruire una comunità unita si debba passare da questo impegno condiviso».

Lo scorso mercoledì, il sindaco Moi, ha inoltre avuto il primo contatto telefonico con il direttore del distretto sanitario di Tortolì, Asl Ogliastra, Sandro Rubiu, per avere lumi in merito alle difficoltà cui sono costrette le famiglie di 33 bimbi in età pediatrica che chiedono l'attivazione, nel territorio, del servizio pediatrico di base. (p. m. r.)

