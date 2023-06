Moi si presenta in Consiglio: dobbiamo tornare a produrre 

Si è insediata l'amministrazione comunale di Seui. Il sindaco Fabio Moi, visibilmente emozionato, ha giurato fedeltà alla Costituzione italiana. Il Consiglio ha approvato le linee programmatiche presentate ai cittadini in campagna elettorale. Si darà battaglia per restituire ai residenti i servizi essenziali, dalla medicina territoriale, con la sua cellula fondamentale, l'assistenza primaria; la stazione dei carabinieri; il liceo Bissiri che dal prossimo anno rischia la soppressione.

L'altro tema centrale è il lavoro. Imminente l'avvio delle interlocuzioni con Forestas per il turnover; transizione energetica da fonti fossili alle rinnovabili, attraverso soluzioni a misura del territorio, al riparo dalle multinazionali del settore; scelta dell'ente provincial e con indizione di un referendum perché l'ultima parola sia dei cittadini.

Ma il respiro ampio del progetto di Fabio Moi, punta alla vocazione imprenditoriale dei seuesi perché come spiega: «Dobbiamo riprendere a produrre. Il futuro del paese è nelle mani dei cittadini che torneranno a lavorare e produrre qui. Comunità come la nostra scommettono su progetti, sempre premianti, alternativi ai vecchi schemi. Ci si interroga sulla possibilità di costruire non borghi da cartolina ma una nuova vivibilità dei paesi montani attraverso reti di infrastrutture sociali-culturali e microeconomie. Io da sindaco, orgogliosissimo di rappresentare la nostra comunità, vorrei portare Seui all'interno di queste nuove possibilità».

