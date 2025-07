Mogoro, taglio del nastro alla Fiera dell’artigianato 

Due famiglie provenienti da Veneto e Lombardia tra i primi visitatori, a Mogoro, della sessantaquattresima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, aperta fino al 14 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 21.

Sono 113 gli espositori, provenienti da tutta la Sardegna e rappresentanti di 13 settori, che trovano spazio in oltre 2500 metri quadri di area fieristica, allestita anche quest’anno dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari e guidato da Carlo Atzeni.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, il sindaco Donato Cau ha richiamato il filo conduttore di questa edizione, «la continuità, nella scelta di proporre produzioni uniche e di qualità, insieme ad un’offerta di appuntamenti di cultura e spettacolo che caratterizzerà anche quest’anno l’Estate mogorese». L’assessore delle Attività Produttive, Francesco Serrenti, ha voluto citare «tutti coloro che lavorano senza sosta per la buona riuscita dell’esposizione, che è cresciuta negli anni, per spazi, per numero di artigiani, per fatturato e vendite».

RIPRODUZIONE RISERVATA