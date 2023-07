Mogoro, culla dell’artigianato 

Inviata

Mogoro. L’allestimento, più che quello di una fiera, ricorda un museo. D’altronde, nei 2.500 metri quadri del moderno edificio di piazza Martiri della Libertà sono racchiusi veri e propri capolavori della tradizione sarda, tutti da ammirare. Arazzi antichi, gioielli, coltelli, ceramiche, cassapanche e credenze abilmente intagliate: l’eccellenza della cultura isolana è ancora una volta in vetrina grazie alla Fiera dell’artigianato artistico di Mogoro. La rassegna, visitabile fino al prossimo 17 settembre, raccoglie un centinaio di espositori, artisti selezionati pronti ad incantare i visitatori con le loro produzioni.

«Dove tutto nasce»

La sessantaduesima edizione della rassegna, nata nel 1962 dall’intuizione di un ristretto numero di tessitrici, prosegue sul filo conduttore avviato lo scorso anno “Dove tutto nasce”, ma con una immagine grafica rinnovata. Difficile rimanere indifferenti davanti alla bellezza che si mostra agli occhi una volta varcato l’ingresso dell’edificio. I colori sgargianti delle ceramiche, con il turchese, il rosso e le infinite tonalità del blu, gli austeri abiti tradizionali, le pavoncelle e i fiori che impreziosiscono i tessuti. E ancora i coltelli, gli arredi in legno, i tradizionali “scanni” e le pietre che diventano oggetti preziosi: ogni manufatto testimonia l’abilità delle mani artigiane.

Occasione unica

Una vetrina imperdibile per gli artisti di tutta la Sardegna che ogni anno si danno appuntamento nel paese della Marmilla. «Per noi è il sedicesimo anno – spiega Andrea Cadoni, dell’oreficeria Gioielli d’Autore di Cagliari – È un’occasione eccezionale, un setaccio che raccoglie il meglio delle produzioni locali. E per i turisti una tappa imperdibile dove trovare, raccolte in un unico spazio, le eccellenze del territorio». Anelli e collane i gioielli più richiesti. «E l’artigianato artistico abbraccia diverse generazioni di pubblico», precisa l’espositore. La conferma arriva da Alessandra Figari, giunta a Mogoro da Cagliari assieme alla mamma per acquistare orecchini e bracciali. «Ho iniziato ad apprezzare la filigrana e i tipici bottoni sardi da qualche anno – spiega – e ora torno ogni anno per aggiungere qualcosa alla mia collezione».

I tessuti

Gioca in casa (e non manca un appuntamento dal 1980) la cooperativa artigiana Su Trobasciu, che continua una tradizione tramandata, fino a pochi anni fa, di madre in figlia. Al telaio le donne mogoresi realizzano meraviglie. «C’è una grande richiesta – conferma Rosalba Scanu, una delle socie – il segreto è innovarsi, realizzare manufatti contemporanei, rispettando la tradizione». Cuscini, arazzi, tappeti si adattano ai tempi, anche grazie alla collaborazione di architetti e designers.

Gli affari

Non è solo una questione di immagine. «La Fiera dell’artigianato artistico di Mogoro ci permette di valorizzare le nostre produzioni – osserva Valentina Tola, ceramista di Macomer – ma anche di creare importanti reti di vendita». Milina Lai non perde unappuntamento da anni.

«Veniamo appositamente da Dorgali, ci sono capolavori che meriterebbero esposizioni permanenti», sorride mentre acquista una maschera in pelle adocchiata un anno fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA