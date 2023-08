Mogoro, arriva il trio al femminile Le Scat Noir 

Arriva Le Scat Noir, il bel progetto di Natalia Abbascià (voce e violino), Ginevra Benedetti (voce) e Sara Tinti (voce e pianoforte) stasera alle 19.30 al nuraghe Cuccurada, a Mogoro, per l’edizione estiva del Pedras et Sonus Jazz Festival 2023, con la direzione artistica della clarinettista Zoe Pia.

Il trio nasce nell’estate del 2013 dall’incontro delle sue componenti al Conservatorio di Musica di Ferrara, e dopo varie esperienze, si è focalizzato maggiormente nella realizzazione di brani originali. Nel 2019 Le Scat Noir hanno autoprodotto il loro primo album Aerography e attualmente stanno lavorando a nuove composizioni.

Alle 22.30 il terzo appuntamento di Jatzilleri, nel locale Baradeo, negli spazi della Fiera dell’Artigianato di Mogoro: in scena il duo composto da Danilo Lico e Irene Serra. Un incontro inedito, prima assoluta per il festival, dove la cantante sarda emigrata a Londra incontrerà il cantante-chitarrista calabrese che risiede da anni a Ferrara per raccontare un repertorio di ampio respiro.

Sipario sul festival domani, al nuraghe Cuccurada, con il progetto “Sardinia Caput Mundi” della cantante Claudia Aru. Il penultimo appuntamento di Jatzilleri si terrà al bar La Fortezza, vicino al nuraghe: alle 22.30 si esibiranno Mebitek & Mariana Millapan con “Where Orchids Goes To Die”. Il festival prevede anche un appuntamento fuori programma, mercoledì, nell’Agriturismo Surbiu di Pabillonis con il trio del chitarrista Antonio Floris.

Il regista Alberto Gambato sta documentando tutta la manifestazione, e realizzerà un cortometraggio, dopo il grande successo del recente “Mesania” terzo documentario dedicato all’edizione 2022.

