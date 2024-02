Mogoro, 2018 Così Chick Corea fece la storia 

La Sardegna ancora protagonista nell’eredità del grandissimo pianista jazz Chick Corea, scomparso nel 2021. A cento anni dalla prima esecuzione (era il febbraio 1924) della “Rhapsody in Blue” di George Gershwin, i collaboratori di Corea hanno deciso di celebrare l’importante anniversario lanciando il vinile di “Sardinia”, l’album postumo del pianista jazz statunitense, contenente il suo concerto registrato nel 2018 a Mogoro per il Culturefestival.

Dopo l’uscita dell’album “Sardinia”, lo scorso settembre, ora arriva dunque un altro regalo per la nostra Isola che si ritrova protagonista nel mondo grazie alla generosità del leggendario musicista: fu infatti lo stesso Chick Corea a lasciar detto prima di morire che il concerto registrato in Sardegna dovesse diventare un album e che il titolo fosse appunto “Sardinia”.

All’interno di questo lavoro c’è un concerto memorabile, quello del 29 novembre 2018, quando il celebre pianista jazz, insieme all’Orchestra da camera della Sardegna diretta da Simone Pittau, eseguì il Concerto per pianoforte n. 24 di Wolfgang Amadeus Mozart e la “Rhapsody in Blue” di George Gershwin. Una serata indimenticabile in cui l’artista statunitense riuscì a coinvolgere persino il pubblico, che chiamò per accompagnare con la voce alcuni momenti.

