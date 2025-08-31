Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine» 

«Non vogliamo le batterie cinesi». Ormai è uno slogan, quello che da Mogorella si è sparso verso tutto il Grighine. E che ieri, nella piazza principale, è risuonato alla presenza di comitati, sindaci e cittadini durante l’assemblea organizzata dal Presidio permanente del Popolo sardo. L’energia del parco eolico dovrà essere accumulata, per decreto ministeriale, nelle 88 batterie degli undici moduli progettati nei fertili terreni del paese dell’Alta Marmilla.

Il problema

Ma la questione è più generale: in Sardegna, infatti, sono previsti 29 parchi elettrochimici. Ormai è chiaro: in Sardegna la transizione energetica, orchestrata da tecnici ministeriali senza il coinvolgimento della Regione, sta sfuggendo di mano. C’è il ricorso della Regione, che ritiene che la Legge 20 (aree idonee) sia stata calpestata. Ma in pochi credono che basti a salvare un territorio su cui le multinazionali hanno piantato una bandierina.

Il sindaco

Lorenzo Carcangiu, sindaco di Mogorella, ha intrattenuto diverse interlocuzioni con la Regione e sentito l’assessore agli Enti Locali Francesco Spanedda: «Non so se le ragioni del ricorso al Tar possano essere valide», dice. «Anche se questo discorso vale per qualsiasi tipo di ricorso, anche se fosse stata vigente un’altra legge diversa dalla Legge 20. Un fatto è assodato: certi tipi di intervento, in territori come il nostro, portano soltanto alla desertificazione». Carcangiu svela poi un altro aspetto: «Il decreto è stato approvato il 5 agosto e pubblicato il 6 sul sito del Mase. Ma dal 6 al 30 non abbiamo avuto comunicazione: al Protocollo comunale non risulta nulla. Come non abbiamo un progetto di queste batterie, se non un render dall’alto». All’incontro sono intervenuti anche i sindaci dei paesi limitrofi e cittadini da tutta l’Isola per un confronto atteso.

Gli organizzatori

Per il Presidio permanente del Popolo sardo è tempo di cambiare marcia anche nella protesta: «Queste centrali elettrochimiche vietate in America e in altrettanti Paesi del globo sono delle pericolosissime bombe cariche di sostanze tossiche, tecnologicamente desuete, beneficiarie di altissimi incentivi a carico delle nostre bollette e finanziate dal Pnrr», dice il portavoce, Davide Fadda. «Oltre gli altissimi rischi per la salute pubblica, questo è l'ennesimo attacco al futuro e autonomia della Sardegna. Progetti immondi calati dall’alto, a beneficio di grossi fondi speculativi, che intendono attuare in Sardegna la più grande discarica di rifiuti tecnologici del mondo. Ogni singolo metro di Sardegna va difeso e presidiato e la battaglia di Mogorella dovrà avere al suo fianco ogni singolo amministratore e cittadino che abbia a cuore l'avvenire della nostra terra». Da segnalare che nell’Alta Marmilla si stanno raccogliendo le adesioni per un nuovo comitato di difesa territoriale. Perché le pale eoliche e le batterie cinesi qui sono viste con il fumo negli occhi: sarebbe la fine di ogni tentativo per scongiurare una desertificazione annunciata da parecchio.

