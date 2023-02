Moglie uccisa a coltellate: ottantottenne arrestato 

Fermo. Un nuovo femminicidio nelle Marche. A Capodarco di Fermo una donna di 85 anni, Giuseppina Traini, è stata trovata morta nel suo letto in un lago di sangue: addosso aveva i segni di più coltellate. Il marito 87enne, in stato di choc, era in casa con lei, aveva escoriazioni alle braccia e ora è piantonato in ospedale.

A lanciare l'allarme è stato uno dei figli della coppia: polizia e soccorsi sanitari sono arrivati nell'abitazione, una palazzina con giardino in una zona densamente popolata, in via Fontana. Giuseppina Traini era allettata, a causa di una lesione ad una vertebra: tra le ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori della Squadra Mobile di Fermo quella che il marito abbia agito in un momento di disperazione per le condizioni della moglie, ma restano ancora molti interrogativi. Il magistrato dovrebbe sentire nelle prossime ore anche il marito Giuseppe Petrini che avrebbe già detto di non ricordare nulla di quello che è successo. Nei suoi confronti dovrebbero essere adottate misure cautelari. La polizia scientifica ha lavorato nella palazzina: in casa è stato trovato un coltello, che è stato sequestrato, così come l'intero immobile. Sconvolta la gente di Capodarco, una frazione dove tutti si conoscono e dove definiscono la coppia «persone gentili ed educate».

RIPRODUZIONE RISERVATA