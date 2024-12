Moglie scomparsa: l’appello accorato dell’ergastolano 

«Ditemi che cosa è successo a mia moglie, non fermate le indagini»: Davide Iannelli, 49 anni, condannato all’ergastolo un mese fa per l’omicidio Cozzolino, lancia un appello alla Procura di Tempio. Lo fa firmando l’opposizione all’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa della compagna Rosa Bechere, la pensionata olbiese della quale non si hanno più notizie dal 25 novembre del 2022. Iannelli, tramite i suoi legali, gli avvocati Cristina e Abele Cherchi, dice no all’archiviazione del fascicolo che è stato aperto a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Dalla sua cella nel penitenziario di Bancali, l’uomo manda un messaggio ai magistrati: «La mia compagna non ha lasciato Olbia volontariamente e mai ha manifestato la volontà di togliersi la vita, mai». Quindi per il gip che dovrà decidere sulla archiviazione ora ci sono gli argomenti di Iannelli e dei suoi avvocati. I penalisti Cristina e Abele Cherchi hanno segnalato alcune circostanze e su queste attendono risposte. Qualche settimana prima di sparire dalla sua casa di via Petta, a Olbia, Rosa viene ricoverata in ospedale, sta male e i medici scoprono che è in overdose di un psicofarmaco a base di benzodiazepine. I legali scrivono che la donna non assumeva il medicinale e il farmaco era invece nella disponibilità di Maria Giovanna Meloni. Sempre in occasione del ricovero, ai medici viene detto che la pensionata vuole togliersi la vita, ma lei alla psicologa nega tutto. Tutti nodi che le indagini sin qui condotte non hanno sciolto. Stando agli atti, Iannelli chiede che le indagini vadano avanti, anche allargandole a soggetti diversi dalle persone a carico delle quali non è stata trovata alcuna prova.

