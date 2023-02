Moglie - marito, misteri e guai Chiara Giannetta  e Raoul Bova ora fanno il bis 

Ritorna per la seconda stagione la famiglia Borghi: su Canale 5 mercoledì e, eccezionalmente, venerdì, sono andate in onda le prime puntate di “Buongiorno, mamma!”, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Dove eravamo rimasti? La storia dei Borghi (anche su Mediaset Infinity) comincia con la relazione d’amore tra Guido (Bova) e Anna (Giannetta) che, diventati marito e moglie tra mille peripezie, diventano anche genitori di Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci). Poi l’evento drammatico e Anna entra in coma. Agata (Beatrice Arnera), l’infermiera incaricata di seguirla, riporterà a galla segreti e misteri della famiglia. Ritroviamo Sole che sta per partorire e Guido impegnato ad aiutare sua figlia proprio quando le condizioni di salute di Anna peggioreranno improvvisamente, poi il risveglio. Tutto bene, quindi? No, perché la donna è travolta dai dubbi e pensa che il suo coma sia stato causato da una aggressione. (gr. pi.)