San Basilio.
04 ottobre 2025 alle 00:36

Moglie in fuga dal marito manesco 

Chiede aiuto ai carabinieri che intervengono e arrestano un 41enne 

Per sfuggire all’ennesima aggressione del marito ha tentato l’unica strada possibile: scappare di casa e cercare rifugio nella caserma dei carabinieri. È successo giovedì in tarda serata nel pieno centro storico di San Basilio: la donna è riuscita a sottrarsi alla furia del marito, a raggiungere la caserma dei carabinieri del suo paese ma ha trovato la porta chiusa. Così, in preda alla disperazione, si è aggrappata al citofono sino a quando ha risposto il centralino della Compagnia di Dolianova.

Proprio mentre chiedeva aiuto al carabiniere di turno al centralino, è arrivato il marito, 41 anni, che di forza l’ha fatta salire in auto.

L’allarme

Immediatamente il militare di turno nella sede di Dolianova ha capito che la situazione poteva diventare ancora più grave e ha lanciato l’allarme alle pattuglie presenti nel territorio della Compagnia e ai colleghi della stazione di San Basilio.

Sono stati proprio i militari dell’Arma in servizio nel piccolo paese della Trexenta a riconoscere la donna grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza e a capire dove era necessario intervenire in tempi stretti.

L’arresto

I carabinieri quindi si sono precipitati a sirene spiegate nella casa dove vive la coppia. La moglie era riuscita di nuovo a sfuggire alla furia del marito e a rifugiarsi da una vicina. Una volta sul posto, l’uomo è stato bloccato e portato in caserma mentre partiva un’indagine lampo che ha permesso di ricostruire e segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un quadro di presunti continui maltrattamenti mai denunciati: la donna, stando al rapporto dei carabinieri, veniva controllata in maniera ossessiva, minacciata e spesso e volentieri picchiata.

Per il marito violento si sono aperte le porte del carcere di Uta con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, la moglie è stata portata al Policlinico di Monserrato per le cure del caso. (red. pro.)

