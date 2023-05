Modolo, due liste in campo: il “forestiero” Cancedda sfida il vicesindaco Milia  

Nel piccolo centro della Planargia, la grossa sorpresa delle elezioni di maggio è la presenza di una seconda lista, assolutamente inattesa e formata da persone tutte “esterne” alla comunità. A guidarla è Jonata Cancedda, 34 annni, candidato alla carica di sindaco. All'insegna della continuità, invece, il gruppo di maggioranza uscente che propone l'attuale vice sindaco Giovanni Maria Milia, 67 anni, ex dipendente Asl ora in pensione. Candidato anche il sindaco uscente Omar Hassan, che in caso di elezione, assumerà l'incarico di vice sindaco. Definiti i nomi degli altri due assessori: Manuela Calaresu e Mauro Sias.

Lista Cancedda

Il capolista di “ Identità e Tradizione” già nella presentazione ai modolesi ammette di essere un estraneo rispetto al paese. «Il mio nome non vi suonerà familiare essendo io un “forestiero” – afferma Cancedda. – Vivo ad Ales e ho sempre lavorato nel settore della ristorazione, e attualmente gestisco una piccola pizzeria. Conosco Modolo sin da bambino, quando mio padre e mia madre affascinati dalle bellezze della Planargia visitavano le vie di questo piccolo centro con me. Non faccio il politico di professione – precisa –, non ho mai fatto nemmeno l'amministratore, ma l'amore e la passione per la Sardegna, mi hanno portato a mettermi in gioco per un comune che anno dopo anno rischia l'estinzione. Non sono una persona solita a far promesse, ma se me ne darete la possibilità vorrei insieme a voi e ai candidati, provare a rendere Modolo un posto ancor migliore e accogliente di quel che già è». Tra i punti programmatici la lista promette un impegno particolare per ordine pubblico, sicurezza e decoro urbano, cultura, pubblica istruzione e sport, sostegno alle imprese e alle associazioni, servizi per la persona, sostegno alle famiglie.

Lista Milia

La lista “Democrazia e Trasparenza”, è guidata dal candidato sindaco Giovanni Maria Milia, che vanta una lunghissima esperienza amministrativa. Si propone di operare nel segno della continuità con l’azione amministrativa portata avanti negli ultimi quindici anni. Con lo stesso simbolo e nome, utilizzato dal 2008 ad oggi nelle diverse tornate elettorali. «Anche gli obbiettivi da perseguire – evidenzia Milia – sono definiti in continuità con quanto programmato e realizzato fino ad oggi. Si partirà pertanto dalla conclusione dei tanti interventi avviati nel precedente mandato e saranno confermate le azioni intraprese a partire dal servizio di trasporto anziani, il sostegno all’occupazione locale e la conferma degli interventi di cura del Borgo e di decoro urbano. Proseguirà – aggiunge – l’azione di contrasto allo spopolamento, con strumenti in grado di favorire il processo di contro-esodo in atto e di offrire mezzi adeguati all’insediamento di nuovi nuclei familiari. A ciò si aggiunge l’avvio di azioni tese a sostenere il futuro rinnovamento generazionale della rappresentanza democratica».