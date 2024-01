«Modolo, addio L’umiltà era la sua grandezza» 

«Abbiamo perso un amico, prima di tutto: un uomo umile e molto generoso, nel suo paese ci sentivamo a casa», sussurra Patrizio Demontis, tra i modelli preferiti da Paolo Modolo. L’amica e collega di sfilate, Romina Pani, copre gli occhi umidi con gli occhiali da sole, poi aggiunge: «Era un grande, aveva ottenuto tanti successi, eppure a lui premeva solo una cosa: conservare l’umiltà. Sì, non l’ha mai persa, è sempre rimasto uguale». Umiltà, sorta di tratto distintivo. Come capita ai grandi, che non si fanno mai influenzare dal successo e tengono sempre bene a mente le origini. Ieri pomeriggio in tantissimi hanno raggiunto Orani per l’ultimo saluto a Paolo Modolo, il “re del velluto”, in una gremita chiesa di Sant’Andrea.

Emozioni forti

Un intero paese si è radunato. Ha raggiunto quell’incantevole chiesa, candida, per l’occasione baciata dal sole. In “ Sa cresia ‘e Sant’Andria ”, però, si respirava internazionalità. «È la magia del velluto, di quel tessuto che questo mago che non c’è più ha saputo valorizzare come nessun altro», dice a bassa voce un uomo, senza dubbio cliente di lunga data, a giudicare dall’abbigliamento intriso di sardità, rigorosamente a coste. Concetto e approccio condiviso. In tanti hanno deciso di indossare il celebre abito sardo, realizzato da “ su mastru ‘e pannu ” oranese. Gianni Masala ha voluto esagerare: «Giacca, pantalone, panciotto e cappotto. Tutto realizzato da Tziu Pauleddu . Era il minimo che potessi fare, ho voluto in questo ringraziare quest’uomo per tutte le cose belle che ha fatto nella vita. Anzi, direi pure per il segno che ha lasciato nel futuro». Masala prosegue: «A Paolo dico: ricordati di vestire gli angeli con il tuo fantastico velluto».

Basso profilo

È il concetto ricorrente. Amici e conoscenti hanno tracciato un quadro dettagliato, raccontato un uomo amato e benvoluto, svelato aneddoti. Il parroco don Gesuino Corraine, nella sua toccante omelia, ha aggiunto: «Paolo Modolo ha divulgato un suo stile, apprezzato pure oltre il mare. Lo ha fatto conoscere al mondo intero. Sì, grazie a lui lo stile barbaricino è arrivato ovunque. Tokyo, Londra, Milano, Firenze: sono solo alcune delle città dove ha fatto sfilare i suoi abiti. Però, sapete cosa mi ha sempre colpito della sua attività? La sua sartoria era democratica. Quegli abiti erano per tutti, a cominciare dai pastori che erano le persone che lui privilegiava. Lui è partito da quell’ambiente rurale, che non ha mai dimenticato. Poi, però, è andato oltre. Questa è la vera grandezza, la sua umiltà». Il parroco di Sant’Andrea ha precisato: «L’umiltà ci fa grandi. Paolo voleva continuare a lavorare, lo ha fatto fino all’ultimo, anche quando arrivava in sartoria con il bastone. Così vi dico: continuate voi, nel suo insegnamento. La cosa più bella, che resterà sempre, è la sua bontà, nonostante il successo: era una persona comune, in mezzo alla gente. Custodiamo questo suo grande esempio».

Il dono

Orani come patria dell’arte e del velluto. Da Nivola a Delitala, passando per Paolo Modolo, il paese barbaricino si è fatto conoscere nel modo migliore possibile. Ha sfruttato le sue eccellenze, le abilità di artisti e artigiani, per veicolare messaggi virtuosi. Ecco l’eredità anche de “ su mastru ‘e pannu ”. «Paolo è stato e resterà uno dei nostri cittadini importanti», sentenzia Franco Pinna, amico ed ex sindaco: «Era umile, certo, ma tenace e dal forte carattere. Ha portato avanti un’attività imprenditoriale d’eccellenza, dando lustro all’intera comunità. Pensate che la sua è diventata la prima sartoria italiana per i velluti di pregio. Tutti gli dobbiamo qualcosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA