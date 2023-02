Modifiche definitive alla viabilità 

Istituito un nuovo divieto di sosta nella via San Giovanni su entrambi i lati. La strada, situata nello storico quartiere, dopo alcune modifiche alla viabilità era diventata a senso unico. Nello specifico, percorrendo vico I San Giovanni, ci si affaccia nella via San Giovanni con possibilità di svolta a destra e a sinistra (entrambe in senso unico). Il divieto è attivo fino all'incrocio con via Monastir.

La scelta dell'amministrazione è motivata nell’ordinanza: «La sosta dei veicoli lungo la via può essere causa di pericolo per il transito dei pedoni o intralcio alla circolazione, in particolare ai mezzi di soccorso. Inoltre il tratto in questione è a senso unico e privo di banchina e marciapiede rialzato per il transito dei pedoni». Questo, sommato alle «numerose segnalazioni dei residenti» e alla necessità di «garantire la sicurezza dei cittadini», ha portato l'amministrazione all'attivazione del divieto di sosta dalle 8 alle 20. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA