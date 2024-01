Modifiche alla viabilità per le sfilate 

Il carnevale cambia la viabilità in centro e in periferia. Sono state già emanate le ordinanze che prevedono le variazioni al traffico in programma per i prossimi 8 e 17 febbraio.

Si comincia giovedì 8 quando in occasione della sfilata che partirà alle 10 circa dal parco Matteotti, saranno chiuse le vie Porcu, Regina Margherita, Dante e Cagliari, solo per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

Dalle 9 alle 13 sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via D’Annunzio per consentire la fermata degli scuolabus che trasportano i bambini dei diversi istituti cittadini che parteciperanno alla sfilata. Sabato 17 invece per la grande festa con maschere, gruppi, carri e maschere tradizionali, dalle 14 alle 17 saranno istituiti i divieti di transito e di sosta in via Cecoslovacchia, nella carreggiata destra in direzione di via Polonia, per consentire il raduno dei carri allegorici e delle maschere.

Traffico chiuso poi per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo, nelle vie Polonia, Fiume, Merello, Sant’Antonio, Fadda, Marconi, Sicilia, Diaz e D’Annunzio. Dalle 15 alle 19,30 poi divieto di sosta in alcuni tratti di via Merello, Fadda, Sicilia, Diaz, Marconi e D’Annunzio. (g. da.)

