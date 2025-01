Modifiche alla viabilità per lavori alla linea elettrica 

Da ieri e fino al 24 gennaio a Carloforte sono previste delle modifiche alla viabilità in via Napoleone. Ci sono in corso lavori per l’interramento di una nuova linea elettrica di distribuzione. Vista la larghezza ridotta della carreggiata «è necessario regolare la circolazione veicolare di via Agostino Napoleone – si legge nell’ordinanza dirigenziale – con chiusure alternate, in relazione alla posizione dei mezzi impegnati nelle operazioni». Fino al 24 gennaio, tra le 8.30 e le 17.30, quindi in corrispondenza con l’esecuzione dei lavori di interramento della nuova linea elettrica, nella via Napoleone e nel tratto di via Don Ignazio Garau (tra via Napoleone e via Pastorelli), ci saranno chiusure temporanee del traffico veicolare. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA