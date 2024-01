Modifiche alla viabilità per la sicurezza 

La viabilità sta per subire delle modifiche improntate all’aumento della sicurezza per cittadini e automobilisti.

Con due distinte decisioni, infatti, la Giunta ha preso atto che in talune zone della città, delle periferie e delle frazioni occorra imporre ulteriori limiti alla velocità dei veicoli. Sono le cosiddette zone 30, agglomerati in cui la densità delle strade (o talora la presenza di una sola strada principale) fa registrare un traffico tale per cui il limite consueto di 50 chilometri all’ora deve essere ulteriormente ridotto. Le zone 30 individuate dalla delibera sono Barbusi (via Santa Maria delle Grazie), il comparto residenziale di Carbonia 2, via Piolanas e alcune strade limitrofe, poi alcune strade del centro ancora da definire, idem per Cortoghiana e Bacu Abis e per la strada che attraversa Is Maccionis. Tre anni fa la zona “30” era stata istituita nelle vie Veneto, Curiel, Lombardia e strade adiacenti. Un’altra decisione riguarda la località Sirai, dal chilometro 16,5 al 17.5 della statale 126: il Comune lo ha riconosciuto ufficialmente centro abitato anche su sollecitazione dell’Anas. Servirà ad adottare anche in questo caso interventi finalizzati alla sicurezza. Intanto proteste giungono anche da medau Su Rei per l’abitudine di violare il divieto di transito sino alla rotonda di Is Gannaus. L’accesso all’ultimo segmento è consentito solo ai mezzi pubblici.

