Modifiche alla viabilità per la sagra 

Per questioni di logistica e sicurezza cambia provvisoriamente la viabilità a s’Ortu Mannu per la Sagra delle Olive che si svolgerà in questo weekend.

Il classico accesso dalla Sp2 verso il lungo viale “Sa Serra is Piras” sarà usato solo per l’uscita delle auto (a partire dal 19 ottobre), per l’accesso si userà il successivo viale sulla Sp2, distante circa un chilometro, in direzione Siliqua. Sul viale vigerà inoltre il divieto di sosta in ambo i lati. Le prescrizioni non varranno per mezzi di soccorso, trenino gommato, bici e moto.

Divieti di sosta e senso unico di marcia varranno anche in tutte le strade interne alla località. Per questioni organizzative non si terrà il raduno di Fiat 500 ideato dalla Pro Loco. Confermato invece il motoraduno “Memorial Maurizio Piras” di domenica organizzato dal Moto Club Portoscuso. (s. f.)

