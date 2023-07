Modifiche alla viabilità per i riti della “Festa del Voto” 

Il Comune di Iglesias ha previsto alcune modifiche alla viabilità in alcune vie cittadine da oggi a martedì 11 luglio in occasione della “Festa del Voto” a cui fa seguito la processione in onore della Madonna delle Grazie. Da oggi divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati a partire dalle 12 in piazza Manzoni, sino alle operazioni di smontaggio del palco previste per le ore 18 di martedì 11 luglio. Previsto anche il divieto di transito nella piazza Manzoni e nella via della Zecca (per permettere, domenica 9 luglio (dalle 16 alle 23.45) l’allestimento per la Santa Messa che si svolgerà nella piazza e a seguire il transito della statua per la solenne processione. Tutti gli ulteriori dettagli sul sito del Comune. (ad. s.)

