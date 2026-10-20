Modifiche alla viabilità per i lavori sulla futura sede dei volontari 

Sono partiti a Decimomannu i lavori di manutenzione straordinaria nei locali comunali di via Petrarca destinati a ospitare la sede dell’associazione Sos. L’intervento, affidato all’impresa locale 2AC Costruzioni, comporterà alcune modifiche temporanee alla viabilità: fino al 31 dicembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra il primo ingresso dello stabile e l’incrocio con vico Eleonora d’Arborea.

Gli interventi consentiranno di attivare un servizio fondamentale per il territorio: un ambulatorio infermieristico gratuito, nato dalla collaborazione tra il Comune e Sos Decimomannu, che offrirà prestazioni sanitarie di base - come medicazioni, cambio cateteri e monitoraggio dei parametri vitali - grazie alla disponibilità di medici e personale sanitario volontario.

«Il Comune, in collaborazione con Sos Decimomannu, promuove l’attivazione di un ambulatorio infermieristico per avvicinare i servizi di assistenza infermieristica alla cittadinanza», ha spiegato la sindaca Monica Cadeddu: «Grazie alla generosità e alla disponibilità di medici e personale sanitario volontario sarà possibile usufruire di alcune prestazioni di base contribuendo a evitare il ricorso al Pronto soccorso quando non necessario». (sa. sa.)

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