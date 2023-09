Modifiche alla viabilità e divieti per posare la fibra ottica 

Dal 18 al 22 settembre in alcune strade della città sono previsti altri lavori per la posa della fibra ottica, da parte di una compagnia telefonica. Per questo motivo sono state organizzate modifiche alla viabilità, per garantire la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.

Dalle 8 alle 17 dei giorni indicati, sarà istituito il divieto di sosta e, nel caso fosse necessario, sarà impedito il traffico in via Sulis nel tratto compreso tra via Fara e via Alghero, in via Alghero tra via Sulis e via Perra e in via Perra tra via Fadda e via Merello. I cartelli di divieto che avvisano gli automobilisti sono già stati sistemati nei giorni scorsi.

La ditta responsabile dei lavori dovrà provvedere subito dopo a eseguire i ripristini e sarà la Polizia locale a vigilare che siano eseguiti subito e correttamente. Si cerca infatti di evitare episodi spiacevoli che si erano già verificati in passato, quando a causa di lavori eseguiti da ditte esterne i rattoppi degli scavi erano stati portati avanti con forte ritardo, e in qualche caso non furono mai eseguiti. È il caso ad esempio di via Cavour, nel tratto verso via Marconi, dove ancora ci sono i solchi che ricordano vecchi interventi. Stessa questione in via Turati, dove all’ingresso di piazza Marcora c’è un fosso che si estende da un lato all’altro della strada. (g. da.)

