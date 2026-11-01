Modifiche alla viabilità durante la rassegna Fun-Go 

Modifiche temporanee alla circolazione stradale a Iglesias in occasione di Fun-Go 2026, la manifestazione enogastronomica e culturale in programma sabato 7 e domenica 8 novembre nel centro cittadino.

L’amministrazione comunale, attraverso ordinanza, ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli di parcheggio presenti su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di piazza Sella antistante il Banco di Sardegna, ad eccezione dei mezzi appartenenti all'organizzazione. Il divieto sarà valido dalle 8 di oggi alle 18 di lunedì 9 novembre. Nella stessa area sarà inoltre istituito il divieto di transito dalle 8 venerdì 6 novembre fino alle 8 di lunedì 9 novembre.

«Ci sarà dentro la piazza una zona che verrà transennata e verrà predisposto l'ingresso per lo showcooking», ricorda inoltre l'assessore alle Attività Produttive, Daniele Reginali. I provvedimenti sono necessari all’allestimento e lo svolgimento della manifestazione, che vedrà protagonisti, tra gli altri, gli chef Carlo Cracco, Andrea Mainardi, Francesca Gambacorta e Ruben Bondì, con showcooking, degustazioni e appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio.

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