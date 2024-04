Modifiche alla viabilità dopo le proteste 

Modifiche alla viabilità dell’area di via Modena per limitare i disagi ai residenti. Accolte le numerose segnalazioni da parte degli abitanti riguardo l’assegnazione di diversi stalli destinati al nuovo comando di polizia: considerati eccessivi, avrebbero sottratto quei pochi spazi disponibili.

Le misure

L’assessore alla Viabilità Francesco Melis annuncia una serie di misure che consentiranno di rendere maggiormente fruibile la circolazione e al tempo stesso di recuperare nuovi stalli: «È stato istituito il senso unico di marcia per chi s’immette in via Cremona da via XX Settembre - spiega - mentre è attivo il doppio senso in corrispondenza dello svincolo con via Palermo fino ad arrivare a via Modena. In questo modo si è riusciti a recuperare alcuni parcheggi, liberando quei marciapiedi costantemente occupati dalle auto che, oltre ad ostacolare il traffico, impedivano soprattutto la deambulazione dei passeggini e delle carrozzine».

Le proteste

La vicenda riguardante l’assegnazione di diversi stalli riservati unicamente ai veicoli del comando di Polizia, era stata affrontata anche in Consiglio da un’interrogazione del consigliere Simone Saiu. Il capogruppo di “Insieme” si esprime così sul tentativo dell’amministrazione di ridurre i disagi ai residenti: «È la dimostrazione dell’importanza che riveste il ruolo dell’opposizione. Spero che, almeno parzialmente, si cerchi di rimediare ai problemi causati».

Problemi di viabilità che riguardano anche la zona di via Torino e via Venezia, dove il traffico è spesso congestionato: «Occorrono delle modifiche atte al miglioramento della circolazione. - ammette Melis - Stiamo elaborando un piano apposito». Novità anche per la piazza Conte Ugolino della Gherardesca, dove verrà istituito il doppio senso di marcia e studiato un metodo per ospitare dei parcheggi liberi al proprio interno. «Tramite dei dissuasori che potranno essere rimossi in occasione di particolari eventi - svela l’assessore alla Viabilità - la piazza sarà praticamente divisa in due. Si tratta di una soluzione che permetterà di salvaguardare il perimetro delle mura Pisane, poter installare delle panchine in prossimità di queste e anche contemplare dai 25 ai 30 posti per la sosta delle automobili. In questo modo si riuscirà a tutelare le mura e lo spazio circostante e al contempo recuperare ulteriori nuovi spazi>.

