Modifiche alla circolazione per la nuova rotatoria sulla 387 

Via ai lavori per realizzare una rotatoria al chilometro 26,6 della Statale 387 all’altezza del bivio per Donori. Un’opera attesa da anni per mettere in sicurezza un tratto di strada dove, in passato, si sono verificati diversi incidenti stradali, alcuni molto gravi.

L’impresa Isof di Quartucciu, vincitrice dell’appalto da circa 500mila euro, ha avviato sta aprendo un cantiere che comporterà alcune importanti modifiche alla circolazione stradale fino alla prossima primavera. Per tutta la durata degli interventi, la cui conclusione è prevista il 31 maggio, sarà chiuso lo svincolo ovest di Donori sulla 387. Conseguentemente, sarà vietato il transito delle auto nel tratto iniziale di viale Europa (dall’incrocio con la Statale fino a quello con la vecchia strada Sant’Andrea Frius-Serdiana).

Sarà modificato anche il percorso dei mezzi dell’Arst in entrata e in uscita dal paese. Il nuovo tragitto prevede l’ingresso in via Martiri di Nassiriya, via Brigata Sassari con inversione del senso di marcia in piazza Pani. È prevista un’unica fermata in via Brigata Sassari. Per la nuova rotatoria l’amministrazione cittadina ha ottenuto due finanziamenti dalla Regione per complessivi 450mila euro, cui si aggiungono altri 65mila euro del bilancio comunale. L’intervento consentirà di eliminare i pericolosi incroci a raso e di collegare in totale sicurezza il centro abitato con la zona industriale.

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