Modifiche alla circolazione 

Entra in vigore la nuova regolamentazione della circolazione stradale nel centro abitato, in seguito ai lavori di riqualificazione della viabilità nelle vie Monaco, Progresso, Michelangelo e nelle strade adiacenti. «Si ritiene indispensabile disciplinare la viabilità e l’apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, al fine di razionalizzare le condizioni della circolazione e di garantirne la sicurezza», si legge nella nuova ordinanza. I cambiamenti maggiori avverranno in via Venezia con il nuovo senso unico, e in via Michelangelo in cui sarà istituito il divieto di sosta e fermata nel tratto che da lunedì 25 sarà occupato dal nuovo mercato settimanale. «Nei prossimi mesi ci saranno delle aggiunte per quanto riguarda l’arredo urbano e la segnaletica con nuovi attraversamenti pedonali rialzati in alcune aree abbastanza critiche», afferma la sindaca Luisa Murru.

