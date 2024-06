Modifiche al traffico per la sistemazione della rete delle acque nere 

A partire da domani e fino a martedì 2 luglio, la circolazione stradale all’interno del Comune di Monastir sarà modificata a causa dei lavori di sistemazione della rete di acque nere nell’area di via Macomer, ora piazza Falcone e Borsellino. Le modifiche - secondo quanto riportato nell’ordinanza dell’Area vigilanza - riguardano viale Europa, nel tratto compreso tra la rotatoria e l’intersezione con via Ussana, e consistono nel senso unico alternato regolato da semafori, il divieto di sosta e il limite massimo di velocità di 10 chilometri orari.

Nel tratto di strada interessato sarà apposta la segnaletica necessaria a indicare le modifiche temporanee alla viabilità e, per garantire il mantenimento della circolazione stradale, saranno utilizzati i movieri del traffico. L’esigenza di intervenire sul sistema della rete di acque nere è emerso durante i lavori che si stanno svolgendo nella piazza. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione delle piazze Aldo Moro ed Enrico Berlinguer e dell’area di via Macomer per un importo complessivo di circa 108 mila euro.

