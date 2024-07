Modifiche al traffico per la gara di ciclismo 

In occasione del “Gran premio ciclistico città di Elmas”, che si terrà sabato 6 luglio dalle 17 alle 20, il Comune stravolge la viabilità cittadina. Lo rende noto il responsabile del settore Polizia locale con apposita ordinanza con la quale vengono istituiti obblighi e divieti temporanei.

Per la gara ciclistica si è reso necessario sospendere temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale e vietare la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli per garantire il regolare svolgimento della gara stessa. Il tutto sarà segnalato con l’apposita cartellonistica.

Il percorso si snoderà tra le vie Don Sturzo, Giliacquas, Tocco e Carloforte per una lunghezza di 1,89 chilometri da ripetersi 20 volte, per un totale di 35 chilometri. Il ritrovo e la partenza saranno in via Sant’Antioco mentre l’arrivo in via Don Sturzo nel tratto all’altezza di via Lana.

L’appuntamento sportivo è stato organizzato dal gruppo sportivo Gino Mameli e patrocinato dall’assessorato allo Sport del Comune di Elmas. La competizione, totalmente finanziata dagli sponsor, sarà a numero chiuso con un massimo di 55 partecipanti e vedrà sfidarsi importanti atleti maschili e femminili del mondo ciclistico isolano. (sa. sa.)

