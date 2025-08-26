VaiOnline
Monserrato.
27 agosto 2025 alle 00:41

Modifica la targa di un’auto rubata 

Ha usato un pennarello indelebile per modificare il numero di targa di un’auto rubata, ma i carabinieri non ci sono cascati. Al termine di un’indagine-lampo, i militari della Stazione di Monserrato hanno denunciato un 37enne disoccupato, residente a Selargius e già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione e riciclaggio.

L’uomo è stato fermato mentre percorreva le vie del centro alla guida di una Fiat Punto. Gli accertamenti hanno permesso di accertare che il veicolo era stato rubato il 28 luglio, furto denunciato alla Stazione carabinieri di Pirri. Approfondendo i controlli, i carabinieri hanno inoltre rilevato come la targa era stata modificata con un pennarello indelebile. Da qui l'accusa di riciclaggio in aggiunta alla ricettazione.è stata dunque riconsegnata al proprietario.

